Россию предупреждают об угрозе «майдана»

В 2023 году угрозу Кремлю будут представлять не либералы, а патриоты, которые недовольны неудачами российской армии на войне с Украиной, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев. Он предупредил об угрозе «турбопатриотического майдана » в России, пишет Moscow Times.

Депутат заметил, что либералы все «сбежали» из России и «дискредитировали» себя. Коммунисты, по его словам, тоже не смогут вывести людей на улицы, потому что во время войны тема небольших зарплат и неудачной пенсионной реформы сошла на нет.

«Тема коррупции тоже… Люди стали уже не идиоты. Они понимают, для чего нужен был Навальный, для чего раскручивались эти темы коррупции», - сказал российский депутат.

По словам Матвейчева, сейчас единственная опасность для России — «турбопатриотический майдан» с лёгкой левизной и разговорами заодно и про коррупцию». Это как раз и есть способ вывести людей, заметил депутат.

Повод для недовольства может быть любой, заметил он. «В очередной раз случится что-то типа Изюма или Балаклеи, и очередная истерика, что всё, выходим на улицы, убираем какого-нибудь «вора Шойгу», - сказал он.

«Турбопатриоты», по мнению Матвейчева, попытаются провести своего кандидата на президентских выборах. Все пойдет «по-майданному сценарию», утверждает он.

Moscow Times отмечает, что неудачи российской армии вызывают недовольство так называемых «Z-патриотов» - россиян, активно поддерживающих войну в Украине. Например, в день, когда российские генералы - Сергей Шойгу и Сергей Суровикин - объявили о сдаче Херсона, в Москве задержали мужчину с плакатом, на котором было написано: «Предатели, прое*али все».