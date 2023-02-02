Соратнику Пригожина выстрелили в голову

Владелец телеграм-канала «Записки авантюриста», капитан российской армии Игорь Мангушев получил тяжелое ранение в голову, сообщил военный аналитик Борис Рожин.

Врачи говорят, что ранение он получил в результате выстрела из короткоствольного ружья с близкого расстояния в затылочно-теменную область вниз под углом 45 градусов.

Врачи оценивают состояние Мангушева как очень тяжелое. Сообщается, что шансов на полное выздоровление практически нет.