19:41

В Закрытом акционерном обществе (ЗАО) «AzerGold» состоялось совещание, посвященное итогам 2022 года и предстоящим задачам.

Выступивший на совещании председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов отметил, что прошедший год запомнился для нашей страны успешными результатами во всех сферах. Было отмечено, что благодаря системной и последовательной успешной политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, все поставленные задачи были достойно выполнены. Подчеркнув, что положительная экономическая динамика, достигнутая в предыдущие годы, сохранилась и в 2022 году, а экспорт в ненефтегазовом секторе вырос на 12,4% по сравнению с 2021 годом, З.Ибрагимов сказал, что и по итогам 2022 года Общество занимает одну из лидирующих позиций среди ненефтяных экспортеров. Председатель правления довел до внимания, что за отчетный период были достигнуты положительные результаты и по другим направлениям, в том числе по геологоразведке, добыче, производству. По его словам, ЗАО «AzerGold» также внесло свой вклад в выполнение задач, поставленных господином президентом Ильхамом Алиевым, по устойчивому экономическому развитию нашей страны, в частности по увеличению доли валового внутреннего продукта и горнодобывающего сектора. Было отмечено, что несмотря на плановое снижение добычи и экспорта в связи с проведенной в 2022 году оптимизационной работой на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП), где ЗАО ведет активную добывающую и производственную деятельность, как и ожидалось, достигнуто завершение отчетного года положительными показателями. Так, годовая производственная мощность ЧИРУП была увеличена за счет увеличения производительности дробильного участка, что позволило ускорить добычу и дробление руд до требуемых размеров. В результате показатели добычи в прошлом году составили 62,1 тыс. унций золота и 223,1 тыс. унций серебра, добыча золота превысила план на 2%, а серебра - на 83%. В то же время созданы условия для дальнейшего улучшения показателей добычи и производства в ближайшие годы.

Говоря об операциях по продаже в 2022 году, председатель правления отметил, что положительная динамика наблюдалась в объемах продаж золота и серебра как на международном, так и на внутреннем рынке. Общие показатели продаж драгоценностей в 2022 году составили 63,3 тыс. унций золота и 207,7 тыс. унций серебра. Тем самым был достигнут рост объемов продаж золота и серебра по сравнению с 2021 годом. З.Ибрагимов довел до внимания, что на ЧИРУП проводятся интенсивные геологоразведочные работы с целью обеспечения непрерывности производственного процесса. Он подробно проинформировал о проведенных разведывательных работах в Дашкесанском и Балакенском районах, а также на территориях, расположенных на административной территории Восточно-Зангезурского региона и Нахчыванской Автономной Республики, и их предварительных результатах. Закир Ибрагимов добавил, что за счет группы месторождений золота «Агйохуш» и месторождения золота «Марах», открытых в регионе геологами Общества, а также взятого на государственный баланс золотоносного месторождения «Тюлалар», которое было разведано во времена СССР, но не исследовано широко, и запасы которого были подтверждены в результате деятельности ЗАО, объем золота, которое может быть реализовано, на ЧИРУП вырос с 179 тыс. унций до 735 тыс. унций золота, в результате чего было достигнуто увеличение в четыре раза. Председатель правления подчеркнул, что в настоящее время на ЧИРУП, крупнейшем производственном проекте Общества, продолжаются работы по созданию соответствующей инфраструктуры для организации переработки сульфидных, высокосортных оксидных и транзитных руд методом чанового выщелачивания (Carbon in Leach- CIL). З.Ибрагимов сказал, что одним из важнейших событий прошлого года стало утверждение президентом страны «I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана». В государственной программе, охватывающей 2022-2024 годы, перед ЗАО был поставлен ряд задач, таких как мониторинг, инспекция, поиск, оценка запасов минерального сырья.