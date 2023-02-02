«Азеришыг» назвал количество абонентов на освобожденных территориях

ОАО «Азеришыг» обслуживает около 750 абонентов на освобожденных территориях Азербайджана, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал директор Центра образования и инноваций «Азеришыг» Араз Мамедзаде.

По его словам, большинство из них - это абоненты из категории «ненаселение»: «На освобожденных территориях есть и абоненты из категории «население». Наличие наших абонентов в этих районах позволяет нам рассчитывать подачу и потребление электроэнергии».