В Украине заявили о готовности бить по Москве

Украина готова бить по целям на российской территории, в том числе и в Москве, заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский в интервью Bild.

Тезис о том, что Украина должна воздержаться от таких ударов, он назвал «идеей из параллельного мира».

«Россия атакует мирные украинские города со своей территории, как и со стороны Беларуси. Являются ли места, где Россия хранит свои ракеты, законными военными целями? Конечно, без вопросов. Все военные объекты, с которых ведется война против Украины, являются законными военными целями», - объяснил свою позицию Вениславский.

Он добавил, что «любой командный пункт в Москве является законной военной целью и нет никаких проблем в том, чтобы атаковать их».