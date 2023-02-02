Франция призывает к азербайджано-армянским переговорам

Франция хочет и поддерживает возобновление переговоров между Арменией и Азербайджаном, заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр.

Она напомнила, что «существует европейское посредничество, которое Франция безусловно поддерживает». Благодаря президенту Франции, сказала Лежандр, представители двух стран смогли поговорить друг с другом в кулуарах Пражского саммита в октябре прошлого года. В этих рамках было решено направить миссию Евросоюза на границу со стороны Армении с целью снизить напряженность и обеспечить соблюдение ее границ.

«Я думаю, что наша поддержка была выражена на самом высоком государственном уровне. Президент Франции лично приложил все усилия для того, чтобы мы могли возобновить переговоры, и чтобы эта ситуация была урегулирована, и напряженность уменьшилась», - сказала Лежандр.