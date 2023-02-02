В Баку таксист вывез пассажирку за город и захотел вступить с ней в интимную связь
В Баку задержан водитель такси, совершивший неэтичные действия в отношении пассажирки. Инцидент зафиксирован на территории Бинагадинского района.
Гюнай Мурадова (имя и фамилия условные) сообщила полиции, что таксист, представившийся Кянаном, вывез ее за город и захотел вступить с ней в интимную связь. Женщина отказалась, ему пришлось отвезти ее обратно в город. Позже водитель отправил ей сообщение с оскорблениями.
На основании жалобы был задержан подозреваемый Кянан Агаев, 1995 г.р. В соответствии с Кодексом об административных проступках в его отношении составлен протокол. Решением суда ему назначен штраф в размере 150 манатов. При назначении наказания учитывался тот факт, что женщина отозвала свою жалобу.