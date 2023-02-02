ПО «Азеригаз» продолжает акции «Открытый микрофон»

На следующей неделе (06-08.02. 2023 и 10.02.2023) акции «Открытый микрофон» ПО «Азеригаз» пройдут еще в одном городе и трех районах.

Акция пройдет в понедельник с 11:00 до 12:00 в Зардабском районе (Парк Гейдара Алиева), во вторник с 11:00 до 12:00 в Тертерском районе (напротив Центра культуры), в среду с 13:00 до 14:00 в городе Евлах (напротив Центра Гейдара Алиева), в пятницу с 11:00 до 12:00 - в Агджабединском районе (напротив Центра карабахского мугама).

Граждане могут подойти по указанным адресам, и, по максимуму воспользовавшись возможностями акции «Открытый микрофон», рассказать о своих проблемах и предложениях.