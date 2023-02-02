Эльнур Мамедов, отдел экономики 22:18

Нередки случаи, когда по одному и тому же вопросу мнения госчиновников не совпадают, тем более если они представляют разные ведомства. Но чтобы противоречащие друг другу точки зрения высказывались в ходе одного мероприятия — это уже редкость. Но именно такой казус произошел на втором Форуме агробизнеса, состоявшемся в среду в Баку. Так, выступивший на Форуме генеральный директор Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев сказал, что объём кредитов, выданных по итогам прошлого года в сфере сельского хозяйства, вырос и составил 22,5% от общего объема кредитов для бизнеса. Более того, гендиректор уточнил, что в целом лишь третья часть кредитов, выданных аграрному сектору, пришлась на долю государственных средств. Остальная часть агрокредитов - вдвое больше – была выдана за счет собственных средств банков.

Доли в общем объеме бизнес-кредитов, а также государственного и частного секторов, конечно, впечатляют, но публику интересуют и конкретные показатели в манатах. Желая, видимо, удовлетворить этот интерес, Тогрул Алиев добавил, что по итогам прошлого года общий кредитный портфель вырос на 17,6%, достигнув 19,6 млрд манатов. Но бизнес-кредиты при этом возросли лишь на 11% и составили 11 млрд манатов, или 55,4% от общего объема кредитов. Но в таком случае без особых трудностей можно подсчитать, что общий объем кредитов, выданных в сфере сельского хозяйства, по стране составил всего 2,42 млрд манатов. Сумма немалая, особенно если учесть, что совсем недавно банки категорически отказывались выдавать кредиты фермерам из-за высоких рисков в аграрной сфере. К тому же, как заявил на Форуме Фуад Исаев, директор Департамента по надзору за деятельностью кредитных организаций Центробанка, азербайджанские банки могут направить в реальный сектор экономики 5 млрд манатов дополнительных средств. По его словам, в настоящее время коэффициент ликвидности в банках превышает требуемый минимум на 30%. А эти дополнительные 30% и составляют 5 млрд манатов, которые могут быть направлены в реальный сектор. Но, к сожалению, эти деньги сейчас лежат мертвым грузом, что побуждает тот же Центробанк изымать излишнюю ликвидность, чтобы стабилизировать инфляцию. Можно, конечно, много рассуждать по поводу того, почему банки не находят применения столь крупной сумме, но на том же Форуме заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова в своем выступлении заявила, что существующие в Азербайджане условия кредитования по различным причинам совершенно невыгодны для подавляющего большинства фермеров. Как подчеркнула замминистра, в настоящее время за счет средств государства обеспечивается финансирование сельскохозяйственного сектора на льготных условиях через уполномоченные кредитные организации Агентства аграрного кредитования и развития (AKİA). При этом в последние годы увеличились инвестиции в аграрную сферу, особенно за счет негосударственных источников. Статистика показывает, что доля последних уже превысила долю государственного сектора.

Основную же часть кредитов аграрно-перерабатывающим отраслям составляют льготные кредиты за счет государственного бюджета, которые, главным образом, направлены на инвестиционные цели. Сельхозпроизводителям необходимы большие объемы оборотных средств для осуществления своей деятельности в соответствии с агротехническими нормами. Освобождение оккупированных земель создало возможности для дальнейшего развития сельского хозяйства в стране. Включение этих территорий в севооборот увеличит производство, плодородные земли региона будут снабжать страну зерном, овощами и фруктами; это также даст толчок развитию животноводства. Важные инфраструктурные проекты, реализуемые в настоящее время на освобожденных территориях, также будут поддерживать развитие сельского хозяйства.