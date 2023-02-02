Украинский замминистра о сотрудничестве с Азербайджаном

Стратегическими интересами Украины является сотрудничество с Европейским союзом (ЕС), США, Турцией и Азербайджаном. Об этом во время девятого министерского заседания Консультативного Совета Южного газового коридора в Баку заявил заместитель министра энергетики страны Николай Колесник, сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, несмотря на полномасштабную войну, Украина готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны-члены Европейского союза.

Н.Колесник добавил, что Украина сегодня - полноправный партнер сторон в рамках сотрудничества в нефтегазовом комплексе.

«Одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном является проект Евроазиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона на рынки ЕС. Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природного газа», - подытожил заместитель министра энергетики.