США хотят разместить в Японии направленные на Китай ракеты

США запросили у Японии разрешение на размещение на ее островах ракет среднего радиуса действия для обеспечения в регионе равновесия сил с КНР, сообщает издание «Санкэй симбун».

По его данным, Вашингтон хочет развернуть разрабатываемые гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk на так называемой «первой островной цепи», разделяющей омывающие Китай моря и просторы открытого Тихого океана.