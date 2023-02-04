Борец Талех Мамедов победил двух иранцев и выиграл турнир в Загребе
В столице Хорватии Загребе проходит рейтинговый турнир по борьбе.
Сегодня азербайджанский борец классического стиля Талех Мамедов (63 кг) стал победителем соревнования. Он поочередно победил соперника из Узбекистана и двух иранцев.
Ранее наши борцы завоевали девять медалей в вольной борьбе. Алиаббас Рзазаде (57 кг) взял золото, Гаджи Алиев (70 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) стали серебряными призерами, а Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) и Алена Колесник (59 кг) – бронзовыми.