Афа Бабаева, отдел информации 00:14

Ход и итоги Второй Карабахской войны породили своеобразный феномен выражения «маски сброшены», которое с легкой руки президента Ильхама Алиева прочно вошло в лексикон международных политологов, анализирующих ситуацию в регионе Южного Кавказа и пытающихся понять, почему группа стран Запада заняла по отношению к Азербайджану не просто недоброжелательную, а откровенно враждебную позицию. По-настоящему удручает тот факт, что хотя со времени Второй Карабахской войны прошло больше двух лет, градус этой объективно не мотивированной враждебности не только не снизился, а, наоборот, возрастает.

То, что «запевалой» в хоре политических ненавистников нашей страны выступает Франция, уже никого не удивляет – армянофилия давно уже стала интегральной частью внешней политики Франции. Удивляет то, что официальному Парижу в его клеветнической и абсурдной антиазербайджанской риторике подпевает ряд других стран Запада и, в частности, Канада. Так, Комитет по иностранным делам парламента Канады недавно обвинил Азербайджан - ни много ни мало! - в «де-факто этнической чистке армян Карабаха». В ответ канадская газета The Hill Times, освещающая деятельность парламента и федерального правительства, опубликовала статью под заголовком «Канаду призывают помочь очистить Лачинский коридор», в которой приведено мнение председателя Совета «Сети азербайджанцев Канады» Анара Джахангирли (https://azcanet.ca). Указав на лживость и тенденциозность обвинений канадских парламентариев, Джахангирли подчеркнул, что на самом деле кампания дискредитации Азербайджана направлена на усиление деструктивной деятельности ряда сепаратистских групп, свивших себе гнездо на признанной ООН и всем мировым сообществом территории Азербайджанской Республики.

Напомнив о неоднократных подтверждениях Баку готовности предоставить армянскому населению Карабаха полноправное гражданство Азербайджана, Джахангирли подчеркнул, что муссируемые в армянских и некоторых зарубежных СМИ слухи об «этнической чистке армян», якобы происходящей в Карабахе, несомненно, являются злонамеренным искажением действительности. «Вопрос территориальной целостности государства первичен, и именно этим следует заняться в первую очередь, - подчеркнул Анар Джахангирли. – И только потом можно рассматривать права меньшинств. Азербайджан выступает за мир и правопорядок, основанный на международном праве». По словам Джахангирли, нет ни одного доказательства, которое бы подтверждало «блокаду» Лачинской дороги. И, наоборот, налицо официальные подтверждения того, что по этой дороге ежедневно провозят сотни тонн разнообразных гуманитарных и гражданских грузов. «Достаточно сказать, что с начала экологической акции по Лачинской дороге проехало более тысячи грузовых автомобилей, - утверждает Джахангирли. – Непонятно, о каком «гуманитарном кризисе» вообще идет речь?!».