В Стамбуле задержаны террористы ИГИЛ

Силы безопасности Турции задержали в Стамбуле 15 сторонников террористической организации «Исламское государство», сообщает телеканал CNN Türk.

По его данным, их подозревали в намерении совершить нападения на консульства западных стран и религиозные места поклонения христианских и еврейских граждан в Турции после того, как в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана.

Вместе с тем в ходе расследования было установлено, что таких намерений у задержанных не было.