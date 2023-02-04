Российский пропагандист Владимир Соловьев, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что «мы всерьез пока еще ничего не начинали (в Украине)», заявил, что России необходимо привлечь на войну военнослужащих-срочников.

«Необходима работа со срочниками. Срочник давал присягу защищать родину. Не может существовать армия, в которой солдат знает, что никогда не будет воевать. У нас должны быть баннеры в поддержку «СВО», развернуты широчайшие кампании. Все региональные власти должны этим заниматься. Это война, в результате которой мы либо выйдем новым мощным государством, либо исчезнем, нас хотят уничтожить. Верховный (главнокомандующий российской армией Владимир Путин) приказал расширить армию до 1,5 млн (военнослужащих), три миллиона надо», - сказал Соловьев.