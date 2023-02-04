Британская пресса о возможном наступлении российской армии

Наиболее вероятным сценарием, как считают аналитики издания, будет удар с трех сторон. Группировка российских войск пойдет в наступление на Харьков, на Запорожье и через Бахмут на Славянск.

Основная задача российской армии, как утверждается, - окружение Донбасса. Также аналитики почти уверены, что Россия собирается брать под контроль Харьковскую область, ведь без этого сложно будет обеспечить задачу по удержанию Донбасса, а главное - остановить обстрелы Белгородской области.

«Одним из признаков наступления является то, что воздушные удары по территории Украины стали менее частыми. Это может означать не только переход к стандартным боевым действиям, но и экономию ракет для массированного удара в начале нового наступления», - резюмировали в статье.