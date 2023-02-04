Отдел информации 01:20

Как уже сообщалось, ряд европейских стран закрыли по причине «угрозы терроризма» консульства в Стамбуле, что привело к очередному витку напряженности между Турцией и США. Основой для разразившегося скандала послужило предупреждение, опубликованное 27 января посольством США в Анкаре, в котором, со ссылкой на данные разведывательных источников, иностранные дипломатические представительства в Стамбуле были оповещены о терактах, готовящихся в крупнейшем городе Турции.

Как ранее сообщал haqqin.az, в ответ глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о полной необоснованности предупреждения посольства США, назвав его «актом психологической войной против Анкары», за которым, по его словам, стоит Вашингтон. Вчера, выступая в Анталии, Сулейман Сойлу потребовал от Джеффри Флэка, посла США в Анкаре, «убрать свои грязные руки от Турции». При этом глава МВД добавил, что послы США «всегда думали, как бы осуществить в Турции госпереворот». Любопытно, что в момент, когда министр внутренних дел Турции произносил этот жесткий монолог, в проливе Босфор бросил якорь корабль ВМС США USS Nitze, на борт которого поднялся посол Джеффри Флэк, который рассказывал о традиционно союзнических отношениях между Турцией и США.