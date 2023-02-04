США готовят госпереворот в Турции? о развитии ситуации
Как уже сообщалось, ряд европейских стран закрыли по причине «угрозы терроризма» консульства в Стамбуле, что привело к очередному витку напряженности между Турцией и США.
Основой для разразившегося скандала послужило предупреждение, опубликованное 27 января посольством США в Анкаре, в котором, со ссылкой на данные разведывательных источников, иностранные дипломатические представительства в Стамбуле были оповещены о терактах, готовящихся в крупнейшем городе Турции.
Как ранее сообщал haqqin.az, в ответ глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о полной необоснованности предупреждения посольства США, назвав его «актом психологической войной против Анкары», за которым, по его словам, стоит Вашингтон.
Вчера, выступая в Анталии, Сулейман Сойлу потребовал от Джеффри Флэка, посла США в Анкаре, «убрать свои грязные руки от Турции». При этом глава МВД добавил, что послы США «всегда думали, как бы осуществить в Турции госпереворот».
Любопытно, что в момент, когда министр внутренних дел Турции произносил этот жесткий монолог, в проливе Босфор бросил якорь корабль ВМС США USS Nitze, на борт которого поднялся посол Джеффри Флэк, который рассказывал о традиционно союзнических отношениях между Турцией и США.
В ответ на запрос турецкой редакции радиостанции «Голос Америки», не назвавший себя представитель Госдепартамента заявил, что слова о том, что США планируют какой-либо госпереворот в Турции или готовятся ввести эту страну в состояние хаоса, абсолютно недопустимы. Чиновник рассказал о «союзнических отношениях двух стран, основанных «в далеком прошлом».
В заявлении также было сказано, что, вне зависимости от характера двусторонних отношений, Госдепартамент считает безопасность граждан США за рубежом приоритетом номер один, в связи с чем периодически делает предупреждения о возможных террористических угрозах.