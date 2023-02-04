Накануне министр торговли Турции Мехмет Муш посетил Карскую область Армении, граничащую с Нахичеванским регионом Азербайджана.

Как сообщают турецкие СМИ, министр заявил, что в Анкаре готовы открыть границы с Арменией, подчеркнув, что данный вопрос напрямую зависит от нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Муш сообщил журналистам, что Турция внимательно следит за ходом азербайджано-армянских переговоров.

По его словам, если между двумя странами будет достигнут мир и в регионе воцарится атмосфера политической стабильности, пограничные переходы в Карсе будут открыты, следствием чего станет значительное оживление двухсторонней торговли.

Мехмет Муш также сообщил, что Турция готова в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру и открыть на армяно-турецкой границе новые пункты пропуска.