Китай недоволен и ответит США

Китай оставляет за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения американскими военными китайского аэростата, оказавшегося в воздушном пространстве США, заявили в МИД КНР, передает Bloomberg.

Пекин назвал действия Вашингтона «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик. В китайском МИД утверждают, что аэростат предназначался для гражданских целей и попал в воздушное пространство США случайно, о чем американские власти были уведомлены.

«Китай выражает резкое недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные дирижабли», — сказано в заявлении ведомства.

Китайский аэростат заметили в начале февраля над штатом Монтана, где находится база ВВС США Малмсторм и шахты ядерных ракет. Он летел на высоте около 60 тыс. футов (примерно 18 км) и был размером с три школьных автобуса.

Пролетевший позже над Северной Каролиной аппарат американские истребители сбили 4 февраля над Атлантическим океаном, в паре десятков километров от побережья. Президент Байден пояснял, что отдал приказ сбить аэростат еще 1 февраля, но Пентагон провел операцию позднее, чтобы дождаться, пока аппарат достигнет безопасной зоны.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Китай использовал аэростат для слежки за стратегическими объектами в США, передавал CNN. Пекин уверял, что аппарат применялся в метеорологических целях. На фоне этого госсекретарь Блинкен отменил запланированный визит в Китай.