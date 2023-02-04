Политолог Григорян заявил о «серьезной угрозе» для Армении

Возможные удары США и Израиля по Ирану – угроза для Армении, сказал армянским СМИ профессор американского университета Лихай, политолог Арман Григорян.

По его словам, более серьезной угрозы для Армении нет. Фактор стабильности Ирана и отношения с Ереваном очень важны для безопасности Армении, считает политолог.

«В контексте Ирана США заявили о готовности поддержать Азербайджан в случае эскалации, Израиль очень активен в Азербайджане, что частично обусловлено политикой против Тегерана», – утверждает эксперт.

По его словам, в Турции также есть обеспокоенность возможным военным конфликтом между Азербайджаном и Ираном.