Хулуси Акар дал совет Армении

Армении следует воспользоваться возможностью и пожать руку мира, протянутую Азербайджаном, сказал в интервью турецким СМИ министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По словам министра, «их (Армении - ред.) пребывание в грезах под воздействием внешнего влияния не является логичным подходом».

«Зангезурский коридор и проходящие через него железные и автомобильные дороги очень важны для региона как с точки зрения экономики и социальной жизни, так и с точки зрения безопасности. Важно, чтобы Армения приняла протянутую президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом руку. Армения должна воспользоваться этой возможностью», - сказал турецкий министр.