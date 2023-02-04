Глава российского региона попал под обстрел в Украине

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вместе с редактором ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаевым и съемочной группой Первого канала попали под обстрел ВСУ в Запорожской области Украины.

Как утверждают российские СМИ, обстрел произошел «при посещении позиций добровольческих отрядов и мобилизованных» из Северной Осетии.

Обошлось без жертв и пострадавших, заявляют СМИ.