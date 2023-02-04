Экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина «не убивать Зеленского»

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью израильскому публицисту Ханоху Дауму рассказал, как получил личные гарантии президента РФ Владимира Путина о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не будет убит.

Интервью экс-премьер выложил накануне вечером на своем канале в YouTube. NEWSru.co.il напоминает, что трехчасовая встреча Беннета и Путина состоялась 5 марта 2022 года в Москве. По заявлениям Кремля, в основном на этой встрече обсуждалось российское военное вторжение в Украину.

«Он сделал мне две большие уступки, – говорит Беннет о своей встрече с Путиным. – Я знал, что Зеленский находится под угрозой, в бункере… Я сказал Путину: «Вы собираетесь убить Зеленского?» Он сказал: «Я не буду убивать Зеленского»... Я сказал: «Я верно понимаю, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?» Он сказал: «Я не буду убивать Зеленского».

После этого, как утверждает Беннет, он позвонил Зеленскому и сказал: «Я только что пришел со встречи, он не собирается тебя убивать. Он (Зеленский - ред.) спросил меня: «Ты уверен?» Я ответил: «На 100 процентов. Он не собирается убивать тебя».

Беннет утверждает, что в ходе переговоров с ним Путин также согласился не настаивать на разоружении Украины, а Зеленский тогда же отказался от своего стремления к вступлению Украины в НАТО.

«Все, что я делал [в рамках посреднических усилий], согласовывалось с США», – говорит Беннет.

Офис президента Украины пока никаких комментариев не давал.

Несколько дней назад глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в интервью американскому телеканалу CNN, что сразу после вторжения России в Украину его попросили стать посредником между воюющими странами. По словам Нетаньяху, он отказывался, так как счел предложение некорректным с учетом того, что функции премьер-министра Израиля в тот момент выполнял Нафтали Беннет.