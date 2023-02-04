Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 11:09

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай после того, как на севере Штатов был обнаружен китайский аэростат. В Пентагоне заявили, что воздушный шар мог использоваться для шпионажа. Он должен был вылететь в Пекин вчера вечером и у него даже была запланирована встреча с Си Цзиньпином, но не срослось. Из-за аэростата, который парит над Америкой и вызвал настоящую истерику в американском истеблишменте, причем что у демократов, что у республиканцев.

Что примечательно, американские военные засекли и вели аэростат с момента, когда под влиянием сильных ветров он пересек границу и от Аляски долетел до Монтаны. Никакой угрозы в его появлении они не увидели. Да и какая может быть угроза? Шпионского характера? Так со спутников снимков можно получить и больше, и качественнее. К тому же аэростат неуправляем, а потому то, что он там наснимает – одному ветру известно. Вот в Пентагоне и не беспокоились, да и не спешили бить во все колокола – летит себе, ну и пусть летит, мы его видим, мы его ведем, повода для беспокойства нет никакого. В Белый дом сообщили. Там оперативно организовали встречу с китайскими дипломатами, на которой присутствовал сам Блинкен и его заместитель. Китайцы объяснили, приведя убедительные аргументы, что «летательный аппарат действительно принадлежит Китаю. Это аэростат, используемый для метеорологических исследований. Возможности по управлению им ограничены, и под влиянием западных ветров он отклонился далеко от запланированного курса. Китайская сторона сожалеет о непреднамеренном вхождении летательного аппарата в воздушное пространство США из-за форс-мажорных обстоятельств».

Так бы этот аэростат и улетел, не оставив следа, но нашлись бдительные журналисты, которые сочли необходимым поднять скандал в масс-медиа. А когда начинается скандал, о здравом смысле можно забыть. Поскольку в такой ситуации он нужен как любимые родственники в спальне молодоженов в первую брачную ночь. Вот здравый смысл в этой истории, осознав свою ненужность, молча ушел – и «пошла писать губерния». «Это прямой вызов безопасности США», «Китайцы обошли американскую ПВО», «Аэростаты Китая – новая стратегическая угроза Америке», «Это издевательство над американским престижем», - лилось почти из каждого утюга. А в политических коридорах Вашингтона в открытую стали выражать недовольство реакцией Байдена. Республиканцы упрекали его в том, что он «не принял решительных мер по поводу вторжения аэростата в воздушное пространство Америки и позволил ему дрейфовать в течение нескольких дней». Демократы тоже внесли свою лепту в эту истерию: мол, как будут относиться к нашей партии американцы, если мы не отреагируем на шпионаж со стороны китайцев.

Пентагон, надо отдать ему должное, постарался успокоить население и политиков. «Прямо сейчас мы оцениваем, что нет никакой угрозы, никакой физической или военной угрозы для людей на местах», — заявил в пятницу представитель военного ведомства бригадный генерал Пэт Райдер. Но было уже поздно. Истерия приобрела такой масштаб, что визит Блинкена в Китай был уже просто невозможен. И ничего, кроме ожесточенной критики в Америке бы не вызвал вне зависимости от его итогов. Здравый смысл уступил внутриполитическим соображениям, что, кстати, бывало уже не раз – и всякий раз к ущербу долгосрочным американским стратегическим интересам. В Китае удивились, но не сильно. К подобным вывертам Пекину не привыкать.