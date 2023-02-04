Британская разведка: Россияне окружают Бахмут

В течение последней недели Россия продолжала добиваться небольших успехов в своих попытках окружить город Бахмут в Донецкой области Украины, говорится в очередной сводке британской разведки.

Две основные дороги в город для украинских защитников - M03 и H32, вероятно, находятся под угрозой прямого обстрела из-за наступления российских военных.

Ранее на этой неделе формирования ЧВК "Вагнер", скорее всего, захватили второстепенный маршрут, связывающий Бахмут с городом Северск.

Для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов снабжения через всю страну, а Бахмут становится все более изолированным.