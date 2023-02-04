Международные путешественники приехали в Кельбаджар

Группа международных путешественников, посещающих освобожденные от оккупации территории Азербайджана, посетила Кельбаджар, побывала в Истису в селе Зульфугарлы.

В состав группы входят 30 туристов из 12 стран мира: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России.

Это уже шестая поездка группы международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Накануне они посетили город Физули, Ходжавендский район, Шушу, побывали на территории проведения акции на дороге Лачин - Ханкенди в Шуше.