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В архивах Госдепартамента США рассекретили документы, которые свидетельствуют о происходивших в 1990-е годы внутриполитических разногласиях Армении, о требованиях, выдвинутых за закрытыми дверями перед Арменией и карабахскими сепаратистами международным сообществом. Армянская служба «Радио Свобода» приводит некоторые моменты из этих документов.

Согласно документам, переговорный процесс по Карабаху начал активизироваться еще за год до отставки Тер-Петросяна, в 1997 году. Было два способствующих этому фактора: во-первых, Азербайджан начал подписывать первые соглашения о прокладке газо- и нефтепроводов, и Запад был заинтересован в установлении стабильности и мира в регионе. С другой стороны, в январе того же года был создан новый формат: сопредседательство России, США и Франции. Как свидетельствуют дипломатические телеграммы Госдепартамента, на том этапе в интересах всех трех стран было урегулировать этот вопрос и тем самым показать, что Запад и Россия могут сотрудничать и способствовать миру в Европе. Поэтому уже через месяц после создания сопредседательства, в феврале, вопрос включается в повестку дня встречи госсекретаря США Мадлен Олбрайт и президента Франции Жака Ширака, состоявшейся в Париже. Два западных лидера подчеркивают необходимость выступить единым фронтом и положить конец этой истории. Спустя несколько недель, в феврале, заместитель госсекретаря США Строуб Толботт встречается с министром иностранных дел Армении Александром Арзуманяном и просит передать президенту Тер-Петросяну, что Карабахом теперь занимаются три сверхдержавы, и игнорировать этот факт нельзя. «Три важные страны с важными интересами также взяли на себя ответственность. И в США, и во Франции, и в России постепенно наблюдается усиление консолидации интересов в вопросе подталкивания сторон вперед. Тер-Петросян не должен закрывать глаза, будет давление», - согласно рассекреченному документу, предупреждает американский посол по особым поручениям Джеймс Коллинз.

То, что посредники серьезны в своих усилиях по активизации переговоров, видно из следующей дипломатической телеграммы: через несколько дней замгоссекретаря США встречается сначала со своими французским и российским коллегами Жаком Блотом и Борисом Пастуховым, а затем с министром иностранных дел России Евгением Примаковым. На всех трех встречах все три стороны подчеркивают, что готовы выступить единым фронтом и активизировать давление, чтобы стороны пошли на уступки. Решено включить этот вопрос в повестку дня встречи Ельцина и Клинтона, которая состоится в Хельсинки месяцем позже, в апреле. Тему открывает президент США во время рабочего обеда. «Я хочу расширить наше сотрудничество по внешнеполитическим вопросам, одним из которых является Карабах. Решение этого вопроса отвечает интересам всех нас, и я готов работать с Вами, чтобы сдвинуться с мертвой точки», - говорит Клинтон. Ельцин в ответ утверждает, что Москва только рада участию Вашингтона: «Мы не будем ревновать, я уверен, что ваше влияние будет положительным». «Перемирие вселило уверенность в армян и азербайджанцев, и они не склонны идти на уступки. Но нужно дать понять сторонам, что их упорство может привести к нежелательным последствиям», - советует Примаков. Уже на следующий день замгоссекретаря США проводит телефонный разговор с замминистра иностранных дел Турции Ойменом. «Оймен рассказал, что несколько дней назад у него была частная беседа в Стамбуле с первым заместителем министра иностранных дел России Ивановым, который сказал, что Москва готова двигаться вперед в вопросе Нагорного Карабаха. Если у Иванова есть такое чувство, значит, стоит попробовать», - говорится в секретном документе Госдепа. Через две недели после этого трое посредников встречаются в Вашингтоне и впервые объединяют свои идеи, составляя единый документ.

Через несколько дней этот совместный документ обсуждается и принимается на уровне президентов - во время парижской встречи Клинтона, Ельцина и Ширака. «Урегулирование карабахского вопроса решит многие проблемы сегодня и избавит нас от многих проблем, которые могут возникнуть завтра», - согласно рассекреченному документу Госдепартамента, сказал Клинтон Ельцину. Уже в конце мая посредники привозят в регион тот документ, который позже стал известен как пакетный вариант. С первых минут встречи с президентом Армении и до последнего момента посланники подчеркивают одну и ту же мысль: они едины и серьезно настроены. «Три страны, от президентов до их правительств, со всей ответственностью усердно работали над продвижением мирного процесса», - согласно рассекреченному документу, говорит Тер-Петросяну замгоссекретаря США, подчеркивая, что «международное сообщество ожидает, что стороны отнесутся к их усилиям с должной серьезностью». Французский посредник Жак Блот предупреждает: «Раньше стороны были склонны играть на разногласиях стран-посредников, сталкивая их друг с другом, но теперь сопредседатели едины». Посол России также подтверждает: «Пора достичь согласия». Лидеры США, России и Франции, в свою очередь, на саммите «Большой восьмерки» в Денвере принимают первое совместное заявление по Карабаху. «Прекращения огня самого по себе недостаточно. Международное сообщество призывает достичь окончательного урегулирования, и мы убеждены, что установление стабильного и прочного мира в регионе нельзя откладывать», - заявили Ельцин, Клинтон и Ширак.

Несмотря на эти беспрецедентные усилия и единство трех стран-сопредседателей, переговоры на местах не продвигаются. «Я думаю, что мы должны перейти к делу, потому что если мы этого не сделаем, они сочтут нас пугалом, - говорит глава МИД России на встрече с госсекретарем Олбрайт в Денвере, предлагая применить угрозы и санкции: - Мы должны показать зубы. Вы, американцы, можете что-то сделать с азербайджанцами, используя нефть в качестве рычага. Вы можете сказать, что если дело не выгорит, вы не станете поощрять свои компании помогать Азербайджану в добыче нефти. Что касается Армении, то мы будем использовать оружие как рычаг, иначе говоря, Россия может пригрозить Армении, что не даст оружия, а вы можете продвигать нефтяной фактор». Несмотря на эти предупреждения, Ханкенди и Баку категорически отвергают пакетный вариант. Примерно через два месяца сопредседатели представляют новый, поэтапный план, основанный на тех же принципах, но избирается, так сказать, растянутый вариант реализации. В частности, если первый, пакетный вариант предполагал, что возврат территорий и определение статуса должны происходить одновременно, то теперь посредники предлагают сначала освободить территории, вернуть беженцев, обеспечить безопасность и самоуправление Карабаха, а затем обратиться к вопросам территориальной целостности Азербайджана и статуса Карабаха. На фоне этих последовательных усилий сопредседателей президент Армении в сентябре созывает пресс-конференцию и фиксирует, сколь опасно для армянской стороны идти против воли международного сообщества: «Что, международное сообщество допустит, чтобы эта ситуация сохранялась 20 или 30 лет? Это исключено, и международное сообщество найдет способы и средства настолько ослабить нас, что мы не только не сможем получить то, что можем получить сегодня путем компромиссов, но и окажемся в гораздо худшем положении».

Через три дня после пресс-конференции Тер-Петросяна министр иностранных дел России Примаков встречается с замгоссекретаря США и предупреждает, что Тер-Петросян подвергся серьезной критике за свою смелую позицию и его следует поддержать. Примаков, хорошо знающий регион, подчеркивает, что «рано или поздно будет необходимо оказать давление на Нагорный Карабах». Посредники начинают обсуждать, как убедить Ханкенди. Президент Франции Ширак, встретившись с президентом Армении в октябре в Страсбурге, предлагает пригласить премьер-министра Кочаряна и других влиятельных карабахцев в Париж. «Цель состоит в оказании давления, чтобы они пришли к согласию. Потом Кочаряна могут пригласить в Москву, потом в Нью-Йорк, где ему скажут то же самое», — предложил замминистра иностранных дел Франции замгоссекретаря США согласно рассекреченным документам Госдепа. Однако идея не дает никаких результатов. После визита Кочаряна замминистра иностранных дел Франции направил в Вашингтон секретную телеграмму: «Нам не удалось добиться каких-либо реальных изменений в позиции Кочаряна, и мы не видим никакой реальной перспективы начала переговоров». Пытаясь объяснить феномен резкого отторжения международного сообщества, посредники даже предполагают, что, возможно, Тер-Петросян и Кочарян ведут согласованную игру: один отвергает посредников, другой заявляет, что готов к компромиссам. Между тем на деле все было более чем серьезно. Борьба за власть в Ереване углублялась с каждым часом. Во-первых, согласно секретным дипломатическим телеграммам, об этом догадывается министр иностранных дел России Евгений Примаков. Еще за месяц до отставки Тер-Петросяна, в январе, встречаясь в Швеции с замгоссекретаря США Толботтом, Примаков сказал: «Кочарян хочет стать президентом Армении. Армяне Карабаха являются препятствием, давайте не будем зря толочь воду в ступе по этому вопросу, а вместо этого обсудим, что мы можем сделать». Примаков предлагает ужесточить давление на власти Карабаха и в срочном порядке высадить там «дипломатический десант». «Если посредники Минской группы поедут в Степанакерт (Ханкенди) как, так сказать, представители трех очень серьезных стран, это будет иметь какой-то результат. Это покажет, что, противодействуя мирному урегулированию, они идут против воли всего мира», - согласно секретной телеграмме, сказал глава МИД России заместителю госсекретаря. Толботт соглашается с необходимостью поддержки Тер-Петросяна и признает, что между ним и Кочаряном началась настоящая борьба. При этом он отказывается ехать в Ханкенди и рассказывает Примакову шокирующие подробности последнего визита посредников в Карабах. «В прошлый раз Аркадий Гукасян сравнил нас, сопредседателей, с печально известными «тройками», действовавшими во время сталинских репрессий, обвинил нас в организации истребления карабахских армян. Я не спешу снова получить такой же прием», - признается замгоссекретаря США. Дипломаты решают снова встретиться в Париже через несколько дней. Но до этого, через две недели после этого разговора Примакова и Толботта, Тер-Петросян уходит в отставку. «Я воздержусь от каких-либо комментариев или оценок, чтобы не усугублять ситуацию. Считаю только необходимым отметить, что в условиях кризиса власти обсуждение вопроса Карабаха было лишь предлогом. Проблема гораздо глубже и связана с принципами государственности, альтернативой мира и войны. И жизнь покажет, кто что сделал для Карабаха, а кто на самом деле его продает», - сказал в своем выступлении Тер-Петросян. В те дни на столе лежал вариант вывода армянских сил с удерживаемых территорий, кроме Лачина, для создания разделительной линии между сторонами – буферной зоны, которая должна была оставаться полностью незаселенной и находиться под контролем сил ОБСЕ. Лачинский коридор должен был составлять 22 километра вместо сегодняшних 5 километров, а Азербайджан должен был сдать его в аренду ОБСЕ, которая, в свою очередь, должна была передать его в пользование «властям» Карабаха. Карабах должен был иметь свой флаг, герб, гимн и Конституцию. Граждане могли проходить военную службу на территории Карабаха, а азербайджанская армия, силы безопасности и полиция не имели бы права входить в Карабах без разрешения «местных властей». Ханкенди получал право устанавливать внешние связи с зарубежными странами и международными организациями в области экономики, науки, культуры, спорта и гуманитарных вопросов. После этих действий, уже на следующем этапе, было предложено перейти к уточнению статуса. Перед этим международное сообщество пообещало развернуть миротворческие силы, став гарантом безопасности.