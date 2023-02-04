The Guardian: В России действуют украинские диверсанты

Украинский батальон «Братство» ведет диверсионную работу в России. Об этом пишет британская газета The Guardian

По словам спецназовцев, их набирают в основном из гражданских. Интервью они дали британскому изданию в Киеве.

Газета отметила, что не может независимо подтвердить истории членов «Братства», но «они убедительны и заслуживают доверия».

«Нашей группе нужно было привезти в РФ взрывчатку и оставить ее в определенном месте. Я не знаю, для чего она предназначалась», - рассказывает один из собеседников Тарас, его слова приводит Страна.ua.

Шесть недель назад украинские диверсанты сбили российский вертолет. Еще один боец - Владислав - рассказал, что участвовал в подрыве военных складов под Белгородом. Также его группе дали задачу «захватить или убить одного из сотрудников ФСБ».

В Россию они проникают группами из 4-5 человек пастушьими тропами либо по наводкам контрабандистов. Но не всегда все идет по плану. В конце декабря 2022 года четверых украинских бойцов, входивших в «Братство», убили в Брянской области России.