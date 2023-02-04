Нетаньяху «нашел компромисс» с Путиным

Израиль и Россия смогли найти компромисс по интересам на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью французским СМИ.

По его словам, Израиль и РФ решили «оставить друг друга в покое» и не вмешиваться в действия друг друга. «Изначально я сказал Путину: «Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно…. Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое», — сказал он.

Нетаньяху заявил, что Израиль и Россия «нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам».

Говоря о действиях Израиля на Ближнем Востоке, Нетаньяху подчеркнул, что Иран хочет создать ядерное оружие, «чтобы уничтожить» Израиль.

Нетаньяху также заявил, что изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов, подчеркнув, что Израиль не хочет конфронтации с Россией и инцидентов с участием военных двух стран в воздушном пространстве Сирии.