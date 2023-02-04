Российские ракеты ударили по Харькову: есть раненые

В результате атаки россиян по центру Харькова утром в воскресенье, 5 февраля, пострадали четыре человека, сообщил губернатор Харьковской области Украины Олег Синегубов.

Среди пострадавших в результате удара по жилому дому - 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте. Еще один раненый - охранник вуза, куда был совершен второй ракетный удар.

В результате российской ракетной атаки на Харьков полностью разрушено здание высшего учебного заведения, указывает украинский канал ICTV со ссылкой на Государственную службу по ЧС Украины. На месте попадания ракеты вспыхнул пожар площадью до 50 квадратных метров.