Спустя неделю Раиси посетил пострадавшие от землетрясения регионы

Президент Ирана Ибрагим Раиси в воскресенье, 5 февраля, отправился в город Хой посетить пострадавшие от землетрясения районы в провинции Урмия на северо-западе ИРИ, сообщает IRNA.

«Решение проблем жителей, пострадавших от землетрясения в городе Хой, является долгом правительства и властей страны», - заявил Раиси, пообещав пострадавшим от природного бедствия следить за решением проблем в ближайшем будущем.

29 января землетрясение магнитудой 5,9 произошло в городе Хой в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана. В результате землетрясения 816 человек пострадали, трое погибли.