Пригожин опроверг Пегова: Украинцы не отступают из Бахмута

Вопреки некоторым сообщениям, в Бахмуте по-прежнему «идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку», заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин через телеграм-канал своей пресс-службы.

«ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего», - сказал он.

Ранее российский провоенный Telegram-канал WarGonzo, ссылавшийся на информацию от наемников «Вагнер», сообщал, что украинская армия отошла из северных кварталов Бахмута. Об отступлении говорилось также в постах украинских военнослужащих в соцсетях, отмечает BBC.

Официально украинская сторона не сообщала об отступлении из Бахмута, хотя и признавала, что ситуация там тяжелая. Британская военная разведка сегодня утром сообщала, что два главных маршрута снабжения города оказались под угрозой российского обстрела.