Зачем Индия скупает дешевую российскую нефть

Индия наращивает закупки нефти у России по скидочным ценам, после чего индийские НПЗ перерабатывают ее в нефтепродукты для рынка США и стран ЕС, сообщает Bloomberg.

Сама Индия за счет импорта российской нефти покрывает 85% собственных потребностей, пишет издание.

По данным аналитической компании Kpler, в прошлом месяце Индия за день отгружала в США около 89 тысяч баррелей бензина и дизельного топлива, это максимальный показатель почти за четыре года. Ежедневные поставки дизельного топлива с низким содержанием серы в Европу в январе составили 172 тысячи баррелей — максимум с октября 2021 года.

С 5 февраля заработало нефтяное эмбарго Евросоюза и предельная цена на российскую нефть — в Совете Европы согласовали потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Закупка Западом нефти у страны, не входящей в блок, вероятно, не противоречит правилам ЕС, пишет Bloomberg, и даже соответствует его политике — продукты переработки, экспортируясь из Индии, уже не считаются российскими.