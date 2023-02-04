В Украине говорят о скорой отставке министра обороны

Министр обороны Украины Алексей Резников может уйти в отставку, но останется в команде президента Владимира Зеленского, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в Офисе президента, правительстве и силовых ведомствах.

По данным издания, на его место может быть назначен глава разведки Кирилл Буданов. Резников же может стать министром юстиции. Действующего главу ведомства Дениса Малюську могут отправить послом в европейскую страну, пишет издание.

По словам источника в силовых структурах Украины, «Кириллу очень трудно уходить из ГУР, он не хочет в МО, потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина. Но раздумывать времени уже особо нет».

Резников однозначно не ответил изданию на вопрос, покинет ли он Минобороны.