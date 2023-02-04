Какой погоды ждать в понедельник

В понедельник, 6 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром туман, прогнозируется северный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью 2-5°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление снизится с 763 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах возможен снег. Прогнозируется западный ветер. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-10° тепла, ночью в горах 12-17°, днем 0-5 ° мороза. Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах гололедица.