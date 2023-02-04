Беннет в марте прошлого года был посредником переговорного процесса. По его словам, власти западных стран в конечном итоге решили разгромить Путина, вместо того чтобы договариваться.

Переговоры по Украине в марте-апреле прошлого года были приостановлены из-за Запада. Так сказал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью израильскому журналисту Ханоху Дауму.

«Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами. Но они (Запад) прервали переговоры», - утверждает Беннет.

По словам Беннета, президент Украины Владимир Зеленский сам обратился к нему с просьбой о переговорах с Россией. «Он позвонил мне и попросил связаться с Путиным. На тот момент Зеленский был уверен, что его дни сочтены и что его собираются уничтожить. Убрать его было несложно», - сказал Беннет.

Президент России Владимир Путин считал, что возможность договориться о прекращении огня существует, поэтому экс-премьер Израиля взял на себя роль посредника.