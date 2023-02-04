Турция найдет альтернативу американским F-16

Турция найдет альтернативу американским истребителям F-16, если Вашингтон откажется продавать их Анкаре, заявил в интервью турецким СМИ министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы также говорим, что F-16 не являются для нас единственным вариантом», - сказал Акар, выразив надежду, что «в США возобладает здравый смысл, и они примут решение исходя из всесторонней оценки проблемы».

По его словам, члены турецкого парламента проводят переговоры с представителями Конгресса США по вопросу покупки истребителей.

Ранее американские сенаторы обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой отложить продажу Турции истребителей до одобрения Анкарой заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии.