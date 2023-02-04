«Ни у кого работы для меня нету?» Гиркин остался без денег

Бывший офицер ФСБ, экс-глава сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин), безуспешно пытающийся вернуться на фронт в Украине, остался без работы и средств к существованию. Moscow Times пишет, что на материальное положение он пожаловался во время встречи с членами московской ячейки «Комитета 25 января».

«Ни у кого работы для меня нету? Я уже полгода без работы», — сказал Гиркин, отвечая на вопросы аудитории.

По его словам, он несколько раз обегал всевозможные инстанции, чтобы поехать воевать в Украину, однако всюду встречал отказ.

В начале декабря Гиркин сообщил о возвращении в Москву после второй неудачной попытки отправиться добровольцем на украинский фронт. Затем он пытался договориться о вступлении в ЧВК «Вагнер», однако после словесного конфликта с ее основателем Евгением Пригожиным отказался заключать контракт.

Вернувшись с фронта, Гиркин объявил, что больше не будет «биться лбом о стену», чтобы попасть в войска, и начнет «искать себя на политическом поле».

«Начинать собирать донаты за свои выступления? Ну не хочется, честно сказать, не хочется», — уверяет экс-лидер сепаратистов. По его словам, ему предлагают деньги за выступления, но он ни разу их не брал. «Бывало, что я на заказ на сайты писал, но писал четко свою позицию», — подчеркнул он, говоря о работе с рядом «близких ресурсов». Гонорары за статьи, по его словам, он «переводил сразу в Донбасс, себе в карман не клал».