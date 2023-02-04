Военные предлагали сбить его сразу, но в администрации Джо Байдена опасались, что на землю рухнут обломки, каждый из которых может быть массой в три городских автобуса и покроет территорию радиусом в 10 километров.

Наконец, это произошло — китайский аэростат, о котором уже рассказал haqqin.az, был сбит.

Между тем пока аэростат парил в небе Америки в Белом доме и Пентагоне чесали в затылке — что же с ним делать? Региональные власти стали подвергать президента Байдена нещадной критике за бездействие. «То, что шпионскому аэростату Коммунистической партии Китая позволяется беспрепятственно пересекать территорию Соединенных Штатов, является наглядным свидетельством слабости Белого дома», - заявил сенатор Роджер Уикер, один из ключевых членов сенатского комитета по вооруженным силам.

Особенное беспокойство законодателей, региональных властей и военных вызвало то, что аэростат пролетал над штатом Монтана, где находится военная база Malmstorm Air Force Base c несколькими шахтами с ядерными ракетами.

Между тем аэростат спокойненько пересек почти всю территорию США и добрался до восточного побережья страны в Южной Каролине. Там и было решено его буквально «замочить». По приказу Байдена в воздух поднялся истребитель F- 22 Raptor и одной ракетой сбил аэростат. Многочисленные свидетели — дело было в полтретьего дня в субботу - слышали громкий хлопок и видели белый след падающих частей аэростата.

Все они упали в море неподалеку от побережья и тем самым угроза для жизни граждан была предотвращена. Более того, глубина места, куда он упал, всего 47 футов (14 метров) и ничто не помешает аквалангистам достать эти обломки и посмотреть, что же было начинкой аэростата. Сейчас в поисковых работах уже задействовано несколько кораблей ВМФ США.