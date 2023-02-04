«Кому доверяю, того и назначаю»: Кадыров ответил «различным политологам и экспертам»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначает на различные должности в республике тех, кому доверяет. Так Кадыров в своем Telegram-канале ответил на критику «различных «политологов» и «экспертов».

«И не забывайте про то, о чем я говорил неоднократно: с моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог из артели «Напрасный труд», — сказал Кадыров.

1 февраля племянник главы Чечни 26-летний Хамзат Кадыров был назначен на должность министра имущественных и земельных отношений региона. Он уже занимал руководящие позиции в администрации республики. Ранее парламент Чечни предложил внести изменения в Конституцию республики, дополнив должность главы региона Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да» (отец народа). Так в средние века звались высшие лидеры чеченского народа, избираемые из наиболее авторитетных старейшин на всенародном съезде во время чрезвычайных ситуаций.