США и Россия поспорили из-за доклада ВОЗ по Украине

США и Россия разошлись во мнении по поводу доклада Всемирной организации здравоохранения о гуманитарном кризисе в Украине. Москва заявила, что он политически мотивирован, Вашингтон призвал к его скорейшему обновлению, сообщает Reuters.

Доклад гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса был представлен исполнительному совету организации, в который входят как США, так и Россия. Доклад документирует более 14 000 жертв среди гражданского населения, при этом 17,7 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, 7,5 миллиона украинских беженцев вынуждены мигрировать по Европе. В докладе отмечается, что из 471 нападения с применением тяжелого оружия на медучреждения во всем мире 448 произошли в Украине.

Представитель США в ООН Шеба Крокер призвала подготовить обновленный доклад, чтобы также задокументировать инциденты в Украине начиная с сентября. «Атаки России... нанесли невероятный ущерб гражданскому населению и важнейшим объектам инфраструктуры в Украине», - сказала она на заседании совета.

«... Эта бессмысленная смерть и разрушения жестоким образом сказываются на обеспечении доступа детей, пожилых людей и других уязвимых групп населения к жизненно важным медицинским услугам», - добавила Крокер.

Представитель России в совете ВОЗ назвал доклад политизированным и однобоким, расценив представленные там сведения об Украине как необоснованные обвинения.