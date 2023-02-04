В Сумгаите адвокат совершил самоубийство: полиция нашла записку обновлено 16:34
Сумгаитская городская прокуратура расследует факт самоубийства адвоката Вюсала Мирзоева в его доме, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили при Мирзоеве записку, где говорится, что он никого не винит в своей смерти.
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Сумгаитская городская прокуратура расследует факт самоубийства адвоката Вюсала Мирзоева в его доме, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Правоохранительные органы обнаружили при Мирзоеве записку, в которой говорится, что в своей смерти он никого не винит.