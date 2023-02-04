В Баку спасли отравившихся угарным газом детей
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об оставшихся за закрытой дверью в беспомощном состоянии детях в квартире в поселке Баладжары в Баку.
Спасатели Бакинского регионального центра МЧС прибыли по указанному адресу. Было установлено, что двое несовершеннолетних остались за закрытой дверью в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. Спасатели попали в квартиру, вскрыв входную дверь с помощью специального оборудования. Там они обнаружили двоих детей без сознания. Сотрудники МЧС оказали им первую медицинскую помощь, благодаря чему была устранена угроза жизням детей. Затем их передали врачам.
По предварительной версии, несовершеннолетние отравились угарным газом.