Захарова засомневалась «в адекватности садовника Борреля»

Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что страны ЕС не рассматривают отправку европейских военных на войну в Украину, неадекватны, заявила представитель российского МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она процитировала слова Борреля, сказанные испанской газете El País о том, что страны - члены Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военнослужащих в Украину.

«У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля. Военные стран - членов ЕС уже давно отправлены в Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наемников», - заявила Захарова.

В интервью испанской газете Боррель сказал, что Украине нужно помогать всеми силами, в том числе отправить ей военные самолеты. Однако, по его мнению, посылать войска в Украину не стоит.