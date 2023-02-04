Британия открыла лазейку для Ирана горячая тема

Айдын Керимов, автор haqqin.az

Решение о признании Лондоном иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Великобритании террористической организацией поставлено на паузу. Как долго она продлится – пока неизвестно.

Объявление КСИР «вне закона» давно уже поддерживает целый ряд высокопоставленных политиков правящей партии и лидеров лейбористской оппозиции. О необходимости такого шага говорили министр внутренних дел Суэлла Браверман и государственный министр безопасности Том Тугендхат. Но на пути этой инициативы стеной встали британские дипломаты.

Как и в Европе, в Великобритании КСИР давно пересек все возможные красные черты, перейдя от обычных методов разведки и промышленного шпионажа к специальным операциям на территории Туманного Альбиона

Дэвид Лэмми, теневой министр иностранных дел лейбористов, с трибуны парламента на днях обратился к главе британской дипломатии Джеймсу Клеверли со следующими словами: «Корпус стражей исламской революции несет ответственность за 10 заговоров о похищениях на британской земле, за казнь Али Резы Акбари, несправедливое тюремное заключение британских граждан, поддержку насилия по всему Ближнему Востоку и жестокое подавление мужественных иранских протестующих. Мы могли бы запретить КСИР либо с использованием существующего законодательства о терроризме, либо создав новый процесс запрета для враждебных государственных субъектов. Когда министр иностранных дел собирается действовать в этом направлении?»

Элемент драматизма в заявлениях официальных лиц и лидеров оппозиции вполне понятен. Как и в Европе, в Великобритании КСИР давно пересек все возможные красные черты, перейдя от обычных методов разведки и промышленного шпионажа к специальным операциям на территории Туманного Альбиона.

Как сообщил в конце 2022 года глава британской контрразведки MI5 Кен МакКаллум, КСИР всего за год планировал операции по ликвидации или похищению не менее десяти иранских диссидентов, проживающих в Британии. Кроме того, он сообщил о постоянных угрозах расправы, которые получают журналисты новостного издания Iran International, офис которого находится в Лондоне.

Глава британской контрразведки MI5 Кен МакКаллум заявил, что КСИР всего за год планировал операции по ликвидации или похищению не менее десяти иранских диссидентов

И это только за один год. А ведь была еще и предыстория. Созданный агентами КСИР в Лондоне цех по производству бомб, деятельность Исламского центра Англии (ICE), благотворительной якобы организации, руководство которой не скрывает, что является официальным представительством Верховного лидера Ирана.

И проводит соответствующие пропагандистские акции прямо в британской столице, собирает пожертвования в пользу КСИР, занимается идеологической обработкой молодежи из числа проживающей в Лондоне мусульманской общины. Словом, деятельность КСИР в Великобритании весьма многогранна и далеко выходит за рамки обычной разведки, неся в себе нешуточную угрозу Туманному Альбиону.

Но Лондон пока предпочитает обходиться полумерами. Получившим угрозы журналистам и иранским диссидентам выделена полицейская охрана. Введены санкции против более чем 300 физических и юридических лиц из-за разгона протестующих, а также связанных с КСИР лиц и организаций, участвующих в поставках беспилотников в Россию. И, как заявляют на Даунинг-стрит, «мы будем продолжать предпринимать действия, которые ограничат способность КСИР совершать подрывные акты».

Кстати, здесь Лондон полностью в европейском тренде. Хотя Европарламент и призвал ЕС включить КСИР в список террористических организаций, ни в Брюсселе, ни в других европейских столицах не спешат принять соответствующее решение.

КСИР не нравится Боррелю, но это не причина признать иранцев террористами

«Это то, что не может быть принято без решения суда. Вы не можете сказать, что я считаю вас террористом, потому что вы мне не нравитесь», - заявил на днях глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель журналистам, прибыв на встречу министров иностранных дел в Брюссель. Но так и неизвестно, готовится ли данное судебное разбирательство. Скорее всего, нет.

Евросоюз и Британия живут иллюзиями и условностями, которые в отношении Ирана явно излишни. Они все еще полагают, что внесение КСИР в список террористических организаций положит конец любой надежде убедить Иран отказаться от своей ядерной программы. А с юридической точки зрения их сдерживает то, что КСИР является правительственным учреждением.

И в том и в другом случае логика хромает. Иллюзии и условности Запада в Иране воспринимают как откровенную слабость и только становятся более агрессивными. Наступило время, когда с иранским режимом нужно разговаривать как можно жестче, буквально принуждать его к диалогу, сокращая количество лазеек, которыми он может воспользоваться. Иначе цена иллюзий может оказаться для Запада слишком кровавой и высокой.