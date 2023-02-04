Айдын Керимов, автор haqqin.az 16:55

Решение о признании Лондоном иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Великобритании террористической организацией поставлено на паузу. Как долго она продлится – пока неизвестно. Объявление КСИР «вне закона» давно уже поддерживает целый ряд высокопоставленных политиков правящей партии и лидеров лейбористской оппозиции. О необходимости такого шага говорили министр внутренних дел Суэлла Браверман и государственный министр безопасности Том Тугендхат. Но на пути этой инициативы стеной встали британские дипломаты.

Дэвид Лэмми, теневой министр иностранных дел лейбористов, с трибуны парламента на днях обратился к главе британской дипломатии Джеймсу Клеверли со следующими словами: «Корпус стражей исламской революции несет ответственность за 10 заговоров о похищениях на британской земле, за казнь Али Резы Акбари, несправедливое тюремное заключение британских граждан, поддержку насилия по всему Ближнему Востоку и жестокое подавление мужественных иранских протестующих. Мы могли бы запретить КСИР либо с использованием существующего законодательства о терроризме, либо создав новый процесс запрета для враждебных государственных субъектов. Когда министр иностранных дел собирается действовать в этом направлении?» Элемент драматизма в заявлениях официальных лиц и лидеров оппозиции вполне понятен. Как и в Европе, в Великобритании КСИР давно пересек все возможные красные черты, перейдя от обычных методов разведки и промышленного шпионажа к специальным операциям на территории Туманного Альбиона. Как сообщил в конце 2022 года глава британской контрразведки MI5 Кен МакКаллум, КСИР всего за год планировал операции по ликвидации или похищению не менее десяти иранских диссидентов, проживающих в Британии. Кроме того, он сообщил о постоянных угрозах расправы, которые получают журналисты новостного издания Iran International, офис которого находится в Лондоне.

И это только за один год. А ведь была еще и предыстория. Созданный агентами КСИР в Лондоне цех по производству бомб, деятельность Исламского центра Англии (ICE), благотворительной якобы организации, руководство которой не скрывает, что является официальным представительством Верховного лидера Ирана. И проводит соответствующие пропагандистские акции прямо в британской столице, собирает пожертвования в пользу КСИР, занимается идеологической обработкой молодежи из числа проживающей в Лондоне мусульманской общины. Словом, деятельность КСИР в Великобритании весьма многогранна и далеко выходит за рамки обычной разведки, неся в себе нешуточную угрозу Туманному Альбиону. Но Лондон пока предпочитает обходиться полумерами. Получившим угрозы журналистам и иранским диссидентам выделена полицейская охрана. Введены санкции против более чем 300 физических и юридических лиц из-за разгона протестующих, а также связанных с КСИР лиц и организаций, участвующих в поставках беспилотников в Россию. И, как заявляют на Даунинг-стрит, «мы будем продолжать предпринимать действия, которые ограничат способность КСИР совершать подрывные акты». Кстати, здесь Лондон полностью в европейском тренде. Хотя Европарламент и призвал ЕС включить КСИР в список террористических организаций, ни в Брюсселе, ни в других европейских столицах не спешат принять соответствующее решение.