Полиция задержала выбросившую новорожденного ребенка Акперову

Сотрудники полиции задержали Тунзалю Акперову, оставившую своего новорожденного ребенка на улице.

Отметим, что тело ребенка было обнаружено в ночь на 18 января в поселке Масазыр Апшеронского района у дороги.

Как стало известно haqqin.az, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была задержана и передана следствию Тунзаля Акперова (1999 г.р.).