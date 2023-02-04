Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:18

Еще гремят ракетные залпы и артиллерийская канонада над Украиной. Еще ничто не решено, разве что положение российских войск становится все сложнее, а западная помощь Киеву все интенсивнее. Но Москва уже оглядывается по сторонам: кого бы назначить следующей целью для «денацификации», кто там на постсоветском пространстве отличается антироссийскими настроениями? Глава российской дипломатии Сергей Лавров ходить вокруг да около не стал. Не те времена. А потому 2 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» и агентству РИА Новости, которые представлял один Дмитрий Киселев, прямо назвал кандидата на эту роль – Молдову, тут же перечислив список претензий как к этой небольшой европейской стране, так и к ее президенту Майе Санду.

Дескать, рвется она не в «русский мир», не в ЕАЭС и ОДКБ, а в НАТО и ЕС. И, имея румынское гражданство, мечтает объединить Молдову с Румынией. А еще отказывается возобновлять переговоры в формате «пять плюс два», где есть Кишинев, Тирасполь, Россия, Украина, ОБСЕ и наблюдатели ЕС и США. При этом главный российский дипломат многозначительно добавляет, что «этот формат уже считается Западом неподходящим, потому что он был нужен, когда еще в Кишиневе были власти, заинтересованные в сохранении территориальной целостности и договоренности с Приднестровьем. А когда пришла власть, готовая решить приднестровскую проблему силой и настаивать на изгнании оттуда наших миротворцев, и тех, кто охраняет склады боеприпасов в Колбасне, тогда никакие переговорные форматы и не нужны». Самостоятельный выбор внешнеполитических ориентиров постсоветским государством в глазах Сергея Лаврова является страшным преступлением, требующим «вразумления от старшего брата», каковым Кремль все еще продолжает себя считать, совершенно при этом не обращая внимания на календарь. Для Сергея Лаврова календарь остановился, с 2004 года бессменно сидящий в кресле министра иностранных дел попросту игнорирует тот факт, что мир стал другим. А инструментов «вразумления» у Москвы достаточно – от массированных обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры до прямой оккупации территорий «неразумных младших братьев». Да и готовности ввязаться в еще один конфликт хоть отбавляй. В Украине получили по сопатке и получат еще и не раз, «но ведь на Молдову-то сил точно хватит», убеждают себя «кремляне».