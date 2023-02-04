Вслед за США Грузию предупредил и Евросоюз

Евросоюз призвал власти Грузии соблюдать авиационные санкции против России, которые ввели власти ЕС. Об этом заявил пресс-спикер службы внешних связей Еврокомиссии Петер Стано, комментируя дискуссии о возможности восстановления прямого авиасообщения между Грузией и Россией.

«Из-за незаконной агрессии России против Украины Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиации … Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции», — говорится в письме Стано в ответ на запрос издания грузинского издания Netgazeti.

Одновременно он отметил, что санкционный режим ЕС рассматривает возможность введения санкций против тех, кто участвует или поддерживает возможный обход санкций ЕС против России.

Ранее Госдепартамент США заявил, что возобновление полетов между Грузией и Россией будет нести угрозу санкций в отношении компаний, которые обслуживают российские компании в аэропортах Грузии.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на скорое возобновление авиасообщения с Грузией. Он также назвал позицию властей Грузии «мужественной», поскольку они, по его словам, «руководствуются интересами» своей страны, а не западных государств. Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление авиасообщения имеет «большое значение» для уроженцев Грузии, проживающих в России, и «будет только приветствоваться». Категорически против выступила президент Саломе Зурабишвили. Она заявила, что это звучит «непонятно», «когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины». По ее мнению, заявление российского министра направлено на то, чтобы внести раскол в отношения Грузии с западными партнерами.