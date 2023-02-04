Баскетбольная лига: НТД победил в Шеки ВИДЕО

Отдел спорта

Сегодня в Шеки был сыгран матч 16-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL) между местным «Олимпиком» и бакинским НТД.

Гости одержали уверенную победу со счетом 101:74 и вернули себе 1-е место.

В других матчах тура ранее были зафиксированы следующие результаты: «Сабах» (Баку) - AAAF (Хырдалан) – 82:63, «Серхедчи» (Баку) - «Нефтчи» (Баку) - 86:77.

Игра «Зирвя» (Астара) – «Гянджа», которая должна была состояться вчера, была перенесена.

Турнирное положение:

1. НТД – 28 очков (16 матчей)

2. «Серхедчи» - 27 (16)

3. «Сабах» - 27 (16)

4. AAAF – 26 (16)

5. «Гянджа» - 22 (14)

6. «Нефтчи» – 22 (16)

7. «Зирвя» - 17 (15)

8. «Олимпик» - 17 (15).