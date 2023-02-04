Баскетбольная лига: НТД победил в Шеки ВИДЕО
Сегодня в Шеки был сыгран матч 16-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL) между местным «Олимпиком» и бакинским НТД.
Гости одержали уверенную победу со счетом 101:74 и вернули себе 1-е место.
В других матчах тура ранее были зафиксированы следующие результаты: «Сабах» (Баку) - AAAF (Хырдалан) – 82:63, «Серхедчи» (Баку) - «Нефтчи» (Баку) - 86:77.
Игра «Зирвя» (Астара) – «Гянджа», которая должна была состояться вчера, была перенесена.
Турнирное положение:
1. НТД – 28 очков (16 матчей)
2. «Серхедчи» - 27 (16)
3. «Сабах» - 27 (16)
4. AAAF – 26 (16)
5. «Гянджа» - 22 (14)
6. «Нефтчи» – 22 (16)
7. «Зирвя» - 17 (15)
8. «Олимпик» - 17 (15).