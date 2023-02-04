Сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан и вернулись в королевство, пишет афганская газета Hasht e Subh, ссылаясь на неназванный источник.

По его информации, 1 февраля афганская авиакомпания Kam Air выполнила рейс из Кабула в Эр-Рияд, на борту самолета были представители саудовского дипведомства.

Как заявил источник, отъезд сотрудников дипмиссии мог стать ответом на решения движения «Талибан» запретить сотрудницам посольства выполнять свои профессиональные обязанности. Он также допустил, что дипработники могли быть эвакуированы по соображениям безопасности.